Cine independiente coreano brilla en festivales internacionales

Photo : YONHAP News

Dos películas independientes coreanas han sido invitadas a importantes eventos cinematográficos internacionales, tras ser presentadas en el Festival Internacional de Cine de Busan 2019.Una de ellas es '69 años' o 'An old lady' de la directora Lim Sun Ae, invitada al Festival Internacional de Cine de Mujeres ONE de China, que comienza el 10 de septiembre, al Festival Internacional de Cine Haifa de Israel en octubre, y al Festival Internacional de Cine Crimen y Castigo de Turquía en noviembre.La otra obra es 'Moving on' de la directora Yoon Dan Bi, que se proyectará en la sección Perlak del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, a iniciarse el día 18. Dicha sección es famosa por presentar los mejores largometrajes del año que no llegaron a la cartelera española. Obras como 'The Truth' del cineasta japonés Koreeda Hirokazu, 'Retrato de una mujer en llamas' de la directora Celine Sciamma, y 'Parásitos' de Bong Joon Ho, fueron incluidas en ese apartado.Asimismo, 'Moving on' se proyectará en otros festivales como el de Vancouver, New Horizon de Polonia, el de Zurich de Suiza y el Festival Internacional de Cine de Mujeres de Aichi, Japón.