Gobierno anunciará nuevas ayudas por COVID-19

Photo : YONHAP News

El vice primer ministro Hong Nam Ki ha anticipado medidas adicionales de apoyo a los más afectadas por COVID-19, como los comercios, a los que ofrecerá ayudas para aliviar la carga de gastos fijos y de empleo.Así lo anunció el vicepremier la noche del martes 1 en el programa informativo de televisión KBS NEWS 9, donde afirmó que no descartan repartir nuevos subsidios ante el fuerte repunte de COVID-19. No obstante resaltó que, de concretarse, ese nuevo subsidio no sería universal, sino selectivo, para ayudar a los más vulnerables, como micro y pequeños comerciantes, desempleados y hogares con bajos ingresos.Respecto a la creciente preocupación por el déficit fiscal, tras presentar el plan de presupuesto nacional para 2021, Hong puntualizó que el Gobierno ha intentado elevar el gasto público al máximo para superar las dificultades actuales, incluso emitiendo deuda, al considerar que por ahora la deuda nacional está en un nivel manejable.