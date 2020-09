EEUU activa alerta contra desarrollo balístico norcoreano

Photo : YONHAP News

Tres organismos de Washington han activado conjuntamente una alerta contra el desarrollo de misiles balísticos de Corea del Norte. Se trata de la Oficina de Seguridad Internacional y No Proliferación del Departamento de Defensa, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio.Al emitir la alerta, las autoridades de Estados Unidos enfatizaron que hacen falta mayores medidas para neutralizar la red de Pyongyang para obtener materiales para desarrollar misiles, en alusión a las empresas norcoreanas sospechosas de estar conectadas con esa actividad, como Korea Mining and Development Trading Corporation.La activación de esa alerta implica que cualquier empresa o particular podrá ser sancionado aunque no haya realizado transacciones directas con agentes vinculados al desarrollo balístico norcoreano, si el bien o material objeto de la transacción es usado finalmente para fabricar misiles.La medida sucede a la alerta contra delitos cibernéticos emitida conjuntamente por cuatro organismos del Gobierno estadounidense la semana pasada, para prevenir hackeos financieros por parte de Corea del Norte.