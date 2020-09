Ratio deuda/PIB duplicará el actual en 2060

Photo : YONHAP News

Se prevé que la relación entre deuda y producto interior bruto de Corea del Sur aumentará al doble de la actual de aquí a cuarenta años y que el déficit de pensiones llegará más pronto de lo esperado, en 2041.Estas son las previsiones que contiene el informe Perspectivas fiscales 2020-2060, publicado el jueves 2 por el Ministerio de Estrategia y Finanzas, el cual hace pronósticos bajo tres condiciones hipotéticas: una, la ausencia de políticas fiscales; dos, la aplicación de efectivas medidas contra el decrecimiento poblacional, y tres, la mejora de las tasas de crecimiento.El informe vaticina que en caso de no realizar esfuerzos políticos, la ratio deuda/PIB ascenderá al 81,1% hacia 2060, es decir al doble del 43,5% actual. Aún así será inferior al promedio de los estados-miembro de la OCDE, que en 2018 marcó el 108,9%. El aumento se atribuye a la disminución del número de habitantes provocada por la baja natalidad y el envejecimiento poblacional y la subsiguiente ralentización del ritmo de crecimiento, mientras los gastos del Gobierno no bajan.Así, el informe sugiere que de haber una respuesta efectiva al decrecimiento de la población, la relación deuda/PIB aumentará al 79,7%, mientras que el crecimiento real de Corea, si el Gobierno no adopta medidas para estimularlo, caerá hasta un promedio anual del 0,5% en el periodo 2050-2060.Las pensiones, por su lado, se agotarán antes de lo previsto debido principalmente a los cambios en la estructura demográfica del país. El informe es especialmente pesimista en este aspecto, al estimar que entre las cuatro pensiones públicas -la militar, la de funcionarios, la de docentes de colegios privados y la nacional- las dos últimas sufrirán déficit en 2029 y 2041, y se agotarán en 2049 y 2056 respectivamente.