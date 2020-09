Gobierno creará un fondo para impulsar New Deal coreano

Photo : YONHAP News

Corea del Sur establecerá un fondo para promover inversiones privadas que sirvan de base a proyectos del 'New Deal coreano', programa destinado a paliar los efectos del coronavirus en el país.El presidente Moon Jae In lideró el jueves 3 la primera reunión sobre estrategias del New Deal coreano, y anunció que el Gobierno creará el 'Fondo New Deal' de 20 billones de wones hasta 2050 para impulsar diversos proyectos estratégicos. En principio, 7 billones de wones provendrán de financiación pública y 13 billones de wones del sector privado, sobre los que el Gobierno responderá con una garantía de hasta un 35% del principal.Además, crearán otro fondo para apoyar a los proyectos de infraestructuras asociadas al New Deal de financiación privada, incluyendo instituciones financieras de ese sector, al tiempo de ofrecer beneficios fiscales para estimular la inversión.También animarán a las empresas financieras privadas a crear sus propios fondos vinculados a dicha estrategia que contarán con inversiones públicas.Por último, durante los próximos cinco años el Gobierno inyectará 170 billones de wones mediante financiación público-privada, para asegurar el éxito de la iniciativa.