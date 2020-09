Seúl mantendrá distanciamiento social estricto una semana más

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha decidido ampliar una semana más el distanciamiento social estricto en la zona capitalina, hasta el 13 de septiembre.Así lo anunció el Centro Nacional de Medidas contra Desastres el viernes 4, pues pese a que el número de contagios diarios ha remitido ligeramente las últimas jornadas, la situación no se ha estabilizado del todo.Así, los restaurantes del área capitalina no podrán recibir clientes entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente, y en dicha franja horaria solo podrán ofrecer servicio a domicilio, mientras que las grandes franquicias de cafeterías, las panaderías y las tiendas de helados, no permitirán comer ni beber dentro de los locales y solo podrán vender pedidos para llevar.También suspenderán la operación de instalaciones deportivas de interior, así como de academias privadas o centros de capacitación con más de 10 alumnos.En tanto, el resto del país mantendrá un distanciamiento social de Nivel 2 durante las próximas dos semanas, hasta el 20 de septiembre.