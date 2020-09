Secretario de ONU insta a Corea del Norte a reanudar diálogo

Photo : YONHAP News

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hecho un llamado a Corea del Norte a aceptar dialogar, recalcando que la solución diplomática es el único camino para la paz y la desnuclearización de la península coreana.El máximo representante de la ONU emitió este mensaje el lunes 7 de septiembre durante el Foro Internacional de la Paz en la Península Coreana, un debate organizado por videoconferencia a cargo del Ministerio de Reunificación de Corea del Sur.Guterres aludió, especialmente, los históricos hechos de 2018, cuando líderes de las dos Coreas y de Estados Unidos mantuvieron reuniones sucesivas, como la prueba más clara del poder de la diplomacia. Afirmó que ahora es importante que las partes involucradas no renuncien a ese valioso proceso que iniciaron y que la sociedad global está ansiosa de ver avances palpables en él.El secretario general de la ONU mencionó que fue inspirador ver cómo la traducción al inglés de la Declaración de Panmunjeom, firmada entre el presidente surcoreano, Moon Jae In, y el dirigente norcoreano, Kim Jong Un, era leída por los integrantes de las Naciones Unidas, así como la inscripción de la lucha tradicional coreana Ssireum como Patrimonio Mundial de la Unesco gracias a una iniciativa conjunta de Seúl y Pyongyang. Puntualizó, sin embargo, que las dos Coreas necesitan más avances como los citados y que para ello el Norte debe volver a abrirse al diálogo.El ministro surcoreano de Reunificación, Lee In Young, por su lado, también asistió al mismo foro y sostuvo que una mayor colaboración intercoreana favorecerá a largo plazo las negociaciones de desnuclearización entre Corea del Norte y Estados Unidos, invitando al régimen de Pyongyang a responder positivamente a las propuestas de intercambio y cooperación de Seúl. Especificó que el intercambio y la cooperación podrán empezar por aquellos temas íntimamente relacionados con el diario vivir de los habitantes de la península coreana, como sanidad pública, clima y medio ambiente.