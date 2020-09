Korean Air rechaza pasajeros sin mascarillas en sus vuelos

Photo : YONHAP News

Korean Air no aceptará a pasajeros sin mascarillas en sus vuelos, además de darles desventajas en el futuro al usar sus servicios.La compañía aérea anunció el martes 8 un nuevo programa sanitario interno, bautizado como Care First, el cual incluye un manual de conducta detallado contra pasajeros que se nieguen a usar mascarillas, siendo la primera aerolínea surcoreana en implementar medidas específicas al respecto.Korean Air explicó que, aunque a fines de mayo el uso de mascarillas por parte de los pasajeros aéreos se volvió obligatorio, no rechazó el embarque de aquellos sin dicho artículo sanitario. No obstante y conforme al nuevo manual, la tripulación estará facultada para impedir el acceso a los vuelos de personas que se rehúsen a usar mascarillas, así como para entregar a la Policía a aquellos pasajeros que una vez dentro del avión se las quiten y se nieguen a ponérselas de nuevo, agrediendo verbal o físicamente a los tripulantes.Los casos excepcionales a los que la medida no se aplicará son niños menores de 24 meses, personas que no pueden ponerse las mascarillas sin ayuda de otros o pasajeros con problemas respiratorios.La compañía avanzó que valora además no aceptar en el futuro reservaciones de vuelos o embarques de pasajeros en "lista negra" por rehusarse a usar mascarillas.