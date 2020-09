Fitch evalúa situación de Corea como menos seria

Photo : YONHAP News

La agencia de calificación crediticia Fitch ha revisado a la baja la previsión de crecimiento de Corea del Sur para 2020; sin embargo, analiza que la recesión económica que atraviesa es menos seria que la que sufren otras naciones.La calificadora modificó el martes 8 sus estimaciones de crecimiento sobre la economía surcoreana, recortándolas -0,9% al -1,1%, si bien destacó que la situación en Corea del Sur no es tan grave en comparación a la que presentan otros países. En particular, evaluó como exitosas las estrategias desplegadas por el Gobierno surcoreano para frenar la crisis sanitaria del COVID-19, pese al reciente repunte de contagios.Fitch vaticina, no obstante, que las actividades productivas seguirán ralentizándose hasta fines del tercer trimestre, mientras la recuperación económica mantendrá su ritmo -aunque pausado- en el segundo semestre de 2020.En cuanto a la caída del producto interior bruto del 3,2% que Corea registró entre abril y junio, dicha agencia diagnostica que se debe básicamente a la desaceleración económica que experimentan aquellos países considerados los principales destinos de las exportaciones surcoreanas y el subsiguiente descenso de la demanda externa.Fitch prevé, en este contexto, que el Banco de Corea proseguirá con sus políticas monetarias expansivas y procederá dentro de 2020 a llevar a cabo un recorte adicional del tipo de referencia.