Moon Jae In se reúne con líderes oficialistas

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In se reunió el miércoles en la Casa Presidencial con la cúpula directiva del oficialismo, incluido el líder de The Minjoo, Lee Nak Yon.Durante el encuentro, el mandatario destacó la importancia de la cooperación política, expresando su deseo por una mayor colaboración entre el Gobierno y la Asamblea Nacional, entre el oficialismo y el opositor, y entre el Gobierno y los partidos.En particular, Moon destacó que el discurso ofrecido por Lee Nak Yon en el Parlamento, llamando al sector político al diálogo y la cooperación, fue respaldado por varios ciudadanos. En ese contexto, expresó su deseo de que las declaraciones no queden en meras palabras, sino que se traduzca en una restauración real del pacto político.El mandatario nacional también dijo que el Gobierno y el oficialismo mantienen una relación "maravillosamente buena" que resultó en una exitosa cooperación para establecer el cuarto presupuesto complementario y subsidios adicionales por COVID-19, así como en la creación de políticas estratégicas, como el New Deal coreano.Por su parte, el líder oficialista Lee Nak Yon explicó que dialogar y cooperar es lo mínimo que puede hacer el sector político por los ciudadanos en estos momentos difíciles de pandemia.Asimismo, destacó como cuatro tareas prioritarias a ejecutar en este año fiscal la superación del COVID-19, estabilizar la economía popular, llevar a cabo la reforma de la Fiscalía y legislar normas para un desarrollo regional equilibrado.