Ejecutivo aborda diversos tipos de ayuda por COVID-19

Photo : YONHAP News

El Ejecutivo y el partido en el poder, The Minjoo, han decidido repartir 20.000 wones a todos los ciudadanos mayores de trece años para gastos de teléfono e Internet, como un tipo de subsidio auxiliar por el COVID-19.Este plan fue definido el miércoles 9 durante la mesa redonda mantenida por las autoridades del Gobierno y del oficialismo, en la que abordaron diversos tipos de ayuda a la población afectada por la pandemia y su impacto en sus actividades económicas.Durante la reunión, el presidente Moon Jae In también reaccionó positivamente a la propuesta del jefe parlamentario de The Minjoo, Kim Tae Nyun, de renovar beneficios tributarios para los propietarios de locales a cambio de que rebajen el alquiler a los arrendatarios. Los beneficios para los arrendadores, en concreto deducciones de impuestos hasta del 50% sobre el monto descontado de los alquileres, fueron adoptados en un principio por el Gobierno, mas su plazo de vigencia venció en junio.