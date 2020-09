Líder opositor pide aplazar las manifestaciones del Día de la Fundación Nacional

Photo : YONHAP News

Mientras algunos grupos derechistas anticiparon manifestaciones el Día de la Fundación Nacional, que se celebra el 3 de octubre, el mayor opositor Poder del Pueblo solicitó aplazar dichas actividades que podrían traducirse en contagios masivos.El responsable interino de Poder del Pueblo, Kim Jong In, declaró el jueves que solicita encarecidamente aplazar las manifestaciones, afirmando que una "furia moderada" logrará un mayor apoyo y que las memorias del fracaso de la actual Administración no caerá en el olvido.Así, Poder del Pueblo optó por el eufemismo pidiendo "aplazar" en vez de "cancelar" las manifestaciones derechistas, para no provocar la ira de los grupos de extrema derecha.Esta postura dista de sus declaraciones anteriores cuando aseguró que las manifestaciones del 15 de agosto no guardaban ninguna relación con su formación, después de que el sentimiento popular se agravara por el aumento abrupto de los contagios en el país.