Oficialismo y oposición acuerdan cooperar pero mantienen debate en ciertos asuntos

Photo : KBS News

Los líderes del oficialismo y del bando opositor coincidieron en la necesidad de establecer un "pacto político" en una reunión matutina celebrada el jueves 10.Durante la reunión, presidida por el presidente de la Asamblea Nacional, Park Byeong Seug; el líder de The Minjoo, Lee Nak Yon; y el titular del Partido del Poder, Kim Jong In, acordaron en la necesidad de aprobar rápidamente el cuarto presupuesto complementario, así como los proyectos de ley sobre las medidas contra COVID-19 y la economía popular.Sin embargo, cuando Lee propuso una cooperación transpartidista en otros temas pendientes como la creación de una unidad anti-corrupción contra altos funcionarios, Kim dijo que la "ruptura" entre las partes rivales aún no se ha sellado, aludiendo a la necesidad de reconfigurar la cámara legislativa.Mientras el Partido del Poder exige que ubique a uno de sus diputados al frente del Comité Legislativo y Judicial, The Minjoo mantiene la negativa.