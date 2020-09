Canciller surcoreana insta a reanudar diálogo entre las dos Coreas y EEUU

Photo : YONHAP News

La ministra de Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyung Wha, hizo hincapié en la necesidad de reanudar el diálogo entre las dos Coreas y Estados Unidos, y pidió el apoyo de los países de Asia-Pacífico.Según divulgó el Ministerio de Exteriores de Seúl, Kang hizo el llamamiento el sábado 12, hora local, durante la 27ª Reunión Ministerial del Foro Regional de la ASEAN (ARF), que se celebró en línea. La canciller surcoreana reafirmó el compromiso de Corea del Sur con los esfuerzos diplomáticos para lograr la desnuclearización completa de la península coreana y establecer una paz duradera en la región a través de una estrecha cooperación con Washington y la comunidad internacional.Asimismo, expresó su esperanza de que el ARF emita un mensaje unificado para instar una resolución pacífica del problema mediante una pronta reanudación del diálogo. Destacó, además, que la cooperación entre Seúl y Pyongyang es la piedra angular para establecer la paz en la península coreana y explicó los esfuerzos del Gobierno surcoreano por lograr avances en los proyectos intercoreanos propuestos por Seúl para el sector de cuarentena, salud y medicina; asuntos forestales; tecnología agrícola; entre otros.En tanto, el embajador de Corea del Norte ante Indonesia, An Kwang Il, quien también asistió a la sesión, mas no ofreció ningún comentario directo sobre el llamado de Kang al diálogo. No obstante, reiteró que el desafío al que se enfrenta actualmente Corea del Norte es superar diversas dificultades y avanzar hacia el camino de un país fuerte y próspero, además de insinuar que la actual situación de la península coreana "no es sencilla".