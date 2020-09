Parlamento interpela al Gobierno y debate presupuesto suplementario

Photo : KBS News

La Asamblea Nacional inició el lunes 14 la interpelación al Gobierno sobre la administración nacional, así como el debate sobre el nuevo presupuesto complementario, el cual incluye un segundo subsidio por COVID-19.Las sesiones de interpelación al Ejecutivo se desarrollarán durante cuatro días, conjuntamente con otras audiencias para evaluar a los nominados, tanto a ministro de Defensa, como a jefe de Estado Mayor Conjunto.El debate sobre el presupuesto complementario, por su parte, tendrá lugar en el Parlamento, mientras el oficialista The Minjoo insiste en que deberá concluir dentro de esta semana para aprobar lo antes posible dicho plan de gastos, de modo que no se retrase más la entrega de subsidios a los ciudadanos. No obstante, se anticipa desde ya una feroz disputa entre oficialismo y oposición, sobre todo en torno a la propuesta de repartir una ayuda universal de 20.000 wones por persona para gastos de teléfono e internet.