Una de 1.440 personas da positivo en pruebas de anticuerpos

Photo : YONHAP News

Las autoridades sanitarias realizaron una segunda prueba de anticuerpos a 1.440 ciudadanos, confirmando que tan solo uno de ellos, un 0,07%, dio positivo.Dicho resultado implica que la inmunidad de rebaño no es una opción viable contra el COVID-19 en el caso de Corea del Sur, pero también significa que en el país casi no existen infectados no contabilizados, es decir personas que adquirieron anticuerpos tras contagiarse de COVID-19 sin darse cuenta. Sin embargo, las pruebas se efectuaron antes del 14 de agosto, por lo que es posible que no reflejen cabalmente la situación actual, en la que, debido al repunte de casos que hubo el mes pasado, la proporción de infecciones de origen desconocido oscila entre el 23% y el 24%.En esta línea, las autoridades afirman que, descartada la inmunidad comunitaria como solución al COVID-19, es importante seguir con el actual manual centrado en reprimir la propagación masiva del virus respetando estrictamente las pautas sanitarias y la distancia social, hasta contar con vacunas o medicamentos contra dicha patología.