Photo : YONHAP News

Respecto a las últimas divulgaciones de que Estados Unidos valoraba utilizar armas nucleares contra Pyongyang en 2017, la Presidencia de Corea del Sur declaró que el uso de la fuerza en la península coreana es imposible sin el consentimiento de Seúl.Previamente, el diario Dong-A Ilbo informó que, según extractos del libro del veterano periodista, Bob Woodward, titulado "Rage" (Furia) , en 2017 la Casa Blanca valoraba poner en marcha el Plan de Operaciones 5027 contra Corea el Norte, el cual también incluía el uso de 80 armas nucleares .Al respecto, una fuente de Cheong Wa Dae explicó, en una rueda de prensa el día 14, que si bien la península coreana atravesaba un momento de grave peligro entre julio y septiembre de 2017, tal como se expone en el libro, el presidente Moon Jae In proclamó el 15 de agosto del mismo año que no toleraría otra guerra en Corea, enfatizando que nadie podía entrar en acción militar en la península sin el visto bueno del Gobierno surcoreano.De esta forma, la fuente destacó que el uso de armas nucleares nunca ha formado parte de los planes de defensa de Seúl, y que solo Corea del Sur puede decidir sobre el uso de la fuerza en su territorio.Asimismo, recordó que en la Asamblea General de la ONU, celebrada en septiembre de 2017, el presidente Moon expresó claramente que no deseaba el derrumbe del régimen norcoreano, transmitiendo al mundo su intención de invitar a Corea del Norte a los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018, a los cuales acudió la delegación norcoreana.Por último, aseguró que si bien las negociaciones entre Washington y Pyongyang se encuentran en un punto muerto, el Gobierno surcoreano no dejará de esforzarse por lograr la paz en la península coreana.