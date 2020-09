Reuniones de ASEAN apoyan diálogo entre las dos Coreas y EEUU

Photo : YONHAP News

Una declaración que apoya la reactivación del diálogo entre las dos Coreas y Estados Unidos para la paz de la península coreana fue adoptada en los encuentros ministeriales organizados recientemente por la ASEAN, Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Estas reuniones fueron la celebrada entre Corea del Sur y ASEAN; la ASEAN+3 -es decir, Corea del Sur, China y Japón-; la Cumbre de Asia del Este; y el Foro Regional de ASEAN, las cuales tuvieron lugar entre el 9 y el 12 de septiembre por videoconferencia.Los temas en común en todos estos encuentros de cancilleres fueron la cooperación médico-sanitaria para superar el reto del COVID-19 y la recuperación económica.Sin embargo, también hubo debates sobre la situación de la península coreana y en la declaración final se reflejó la postura de los ministros presentes a favor de una pronta reanudación de las negociaciones entre las dos Coreas y Estados Unidos. Evaluaron en particular como muy positivos los avances logrados hasta ahora; no obstante, enfatizaron que es importante para la paz propiciar un diálogo sostenible.Como en 2019, el ministro de Exteriores de Corea del Norte se ausentó del Foro Regional de ASEAN. En su lugar, acudió a esta reunión el embajador norcoreano en Indonesia, An Kwang Il, y expuso los esfuerzos realizados por Pyongyang para atajar el COVID-19 y cómo su país no reporta ni un caso de dicha patología.