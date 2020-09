Detectan casos de COVID-19 en KBS y canal de noticias YTN

Photo : YONHAP News

Un empleado de KBS fue confirmado el miércoles 16 de estar infectado de COVID-19, en concreto un ingeniero de sonido que trabaja en los estudios de la tercera planta del edificio principal de la emisora.Las autoridades de la cadena dieron a conocer que ya realizaron las debidas tareas de desinfección, aunque no cerraron por completo el edificio en cuestión. Sin embargo, ordenaron a todo el personal trabajar desde casa hasta la tarde del jueves 17.Antes de este caso, un realizador de una productora externa que colabora con la emisora dio también positivo a coronavirus, mas se informa que no se cruzó en ningún punto con el citado empleado de KBS, de ahí que su contagio no guarda relación con él. Con ese realizador, tuvieron contacto 16 personas que trabajan en uno de los edificios anexos de KBS, de las cuales 10 dieron negativo y seis todavía esperan los resultados.De igual manera, el canal de noticias YTN detectó infección por COVID-19 en un empleado de una productora externa y bloqueó el acceso a la segunda planta de su sede central, en la que estuvo esa persona, al tiempo de ordenar a todo el personal que allí trabaja permanecer en casa. El canal explicó que dos de sus trabajadores que tuvieron contacto directo con el infectado fueron aislados inmediatamente y ya hicieron el test de coronavirus.