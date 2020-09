Trabajadores de mensajería rechazan clasificar paquetes

Photo : KBS News

Los trabajadores de mensajería no realizarán desde el 21 de septiembre tareas de clasificación, un paso preliminar a la entrega de paquetes a domicilio, en base al resultado de la votación efectuada entre los días 14 y 16 por el comité de medidas contra muertes por fatiga de repartidores.En dicha votación participaron unos 4.300 repartidores, entre miembros y no miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Mensajería, de quienes el 95,5% votó a favor de que la clasificación de paquetes ya no más sea atribuida a ellos. Así, se estima que desde la próxima semana se retrasarán las entregas de paquetes a domicilio.Al respecto, el aludido comité pidió comprensión a los consumidores afirmando que, aunque el reparto de paquetes se dilate, urge tomar acciones para evitar más pérdidas de trabajadores de mensajería por fatiga. Subrayó que los repartidores trabajan hasta 16 horas al día y que la mitad de este tiempo se dedican a clasificar paquetes en los centros logísticos, tarea por la que no reciben remuneración alguna. Agregó que la medida más realista para prevenir muertes por fatiga es que las empresas de mensajería y paquetería contraten o asignen personal adicional para dicha labor.