Gobierno prepara medidas para evitar retrasos en servicios de mensajería

Photo : KBS News

Unos 4 mil trabajadores de mensajería han rechazado realizar las tareas de clasificación desde el próximo lunes, en base al resultado de la votación efectuada entre los días 14 y 16 por el comité de medidas contra muertes por fatiga de repartidores.En dicha votación participaron unos 4.300 miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Mensajería, de quienes el 95% votó a favor de que la clasificación de paquetes ya no más sea atribuida a ellos.Ante esta situación, el Gobierno y el sector prepararon un paquete de medidas para evitar retrasos en entregas de envíos durante la festividad de Chuseok, época en que hay mayor demanda de dicho servicio.Las disposiciones comprenden contratar personal adicional hasta el 16 de octubre para la clasificación de paquetes y asistencia de conducción, lo cual supondría una asignación adicional de 10.000 repartidores en promedio diario, así como reorganizar la cantidad de paquetes o las zonas de entrega, para restarles trabajo a los empleados del sector.El Sindicato Nacional de Trabajadores de Mensajería ha puesto en marcha un debate interno al respecto, no obstante, existe una gran diferencia de posturas.De no llegarse a un acuerdo, se estima que desde la próxima semana se retrasarán las entregas de paquetes a domicilio.