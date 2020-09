Diálogo intercoreano estancado a 2 años de Declaración de Pyongyang

Photo : YONHAP News

El 19 de septiembre marcó el segundo aniversario de la Declaración Conjunta de Pyongyang, emitida durante la cumbre intercoreana de septiembre de 2018.Hace dos años, la firma del documento por el presidente surcoreano, Moon Jae In, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, generó expectativas sobre avances trascendentales en las relaciones intercoreanas, pero la mayoría de los compromisos reflejados en la declaración aún no ha sido implementada.Tras la Cumbre de Pyongyang en 2018, las dos Coreas prosiguieron con el desmantelamiento de los puestos de guardia en la Zona Desmilitarizada, la eliminación de armas del Área de Seguridad Conjunta, así como las excavaciones conjuntas para encontrar restos de los soldados fallecidos en la Guerra de Corea. Sin embargo, en febrero del año siguiente, las relaciones entre Sur y Norte se estancaron tras la fallida cumbre de Hanói entre Corea del Norte y Estados Unidos. Incluso, en junio de 2020, el régimen norteño destruyó la oficina de enlace intercoreana en la ciudad fronteriza de Gaesong, hecho que llevó a la suspensión del diálogo transfronterizo.El día 18, en las vísperas del segundo aniversario de la Declaración Conjunta de Pyongyang, el jefe de Estado surcoreano, Moon Jae In, afirmó en una publicación de las redes sociales que los compromisos acordados con Corea del Norte hace dos años deberían ser implementados, al tiempo de expresar su deseo de que el "reloj intercoreano" vuelva a funcionar.Empero, los medios estatales norcoreanos, por su parte, no hicieron ninguna mención sobre la declaración intercoreana, mientras que el régimen norteño sigue guardando silencio durante tres meses ante la llamada de Corea del Sur a través de la línea de comunicación.