Nuevo ministro de Defensa asume oficialmente

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In otorgó el día 18 la carta de nombramiento al nuevo ministro de Defensa, Suh Wook.Moon pidió al ex jefe del Estado Mayor del Ejército centrar sus esfuerzos en los temas más acuciantes del ámbito de Defensa, como la reforma militar y el traspaso del control del mando militar en tiempos de guerra de Estados Unidos a Corea del Sur.En su discurso inaugural, Suh hizo hincapié en su compromiso por acelerar la transferencia del mando militar, sobre la base de una firme alianza con Washington. Asimismo, recalcó que apoyará el proceso de paz en la península coreana a través de una fiel implementación del acuerdo militar intercoreano firmado el 19 de septiembre de 2018.En tanto, durante una reunión con la prensa, el ministro de Defensa entrante afirmó que la polémica en torno al hijo de Choo Mi Ae, ministra de Justicia, bajo sospecha de haber sido beneficiado de favoritismo durante su servicio militar, fue el tema más embarazoso durante su interpelación parlamentaria. Asimismo, se comprometió a revisar minuciosamente y mejorar las reglas relacionadas con el servicio militar.Mientras tanto, Won In Chol, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, fue designado jefe del Estado Mayor Conjunto una vez adoptado el informe parlamentario en la audiencia.