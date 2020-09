Escuelas retoman clases presenciales

Photo : YONHAP News

Las clases presenciales fueron retomadas el lunes 21 en la zona capitalina, donde se concentra casi el 40% de las escuelas de todo Corea del Sur, a un mes de suspenderse y ser reemplazadas por lecciones online. Así, los estudiantes volvieron a las aulas en alrededor de 2.000 colegios de Seúl, unos 4.200 de Gyeonggi y unos 800 en Incheon.Sin embargo, el número de alumnos se limita conforme a las pautas de distanciamiento social, que siguen en nivel 2, de modo que no permanezcan simultáneamente en la escuela más de un tercio del cuerpo estudiantil total en el caso de los jardines infantiles y las escuelas primaria y secundaria, y no más de dos tercios en los institutos de bachillerato.Las escuelas ubicadas fuera del área capitalina siguen las mismas pautas, aunque es posible que estas sean flexibilizadas tras consultas con el Ministerio de Educación y analizando el grado de propagación del COVID-19 en su zona.Las medidas de dispersión de estudiantes tendrán vigencia hasta el 11 de octubre y si extenderlas o no será decidido por las autoridades competentes a comienzos del próximo mes, en consideración a la situación de la pandemia en el país.