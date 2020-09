Premier japonés responde a carta de presidente Moon Jae In

Photo : YONHAP News

El primer ministro entrante de Japón, Yoshihide Suga, envió el 19 de septiembre una carta de respuesta a la misiva del presidente Moon Jae In, en la cual lo felicitaba por su investidura.Según dio a conocer el portavoz presidencial, Kang Min Seok, el día 21, el premier japonés agradeció al mandatario surcoreano su carta y enfatizó que Corea del Sur y Japón son importantes países vecinos.En particular, Suga expresó, a través de la misiva, que espera que Seúl y Tokio puedan superar los problemas pendientes y avanzar con miras del futuro.Previamente, el 16 de septiembre, el presidente Moon Jae In había enviado una carta en la que felicitaba al nuevo ministro de Japón por su investidura y expresaba que Corea del Sur está dispuesto a dialogar en cualquier momento con Japón para desarrollar aún más las relaciones bilaterales.