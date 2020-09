Moon enfatiza cooperación global frente al COVID-19 en la ONU

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In enfatizó la importancia de la solidaridad y la cooperación globales en la lucha contra el COVID-19, durante una videoconferencia de alto nivel celebrada el día 21 en conmemoración del 75º aniversario de las Naciones Unidas.Moon habló en su calidad de líder del país que preside actualmente el MIKTA, un grupo de cinco países de mediana potencia que engloba a Corea del Sur, México, Indonesia, Turquía y Australia.Durante el discurso, el mandatario coreano destacó que "la unidad, la solidaridad y la cooperación" son la clave para responder a la pandemia, y urgió a garantizar el acceso equitativo a vacunas y medicinas, a restaurar el multilateralismo, y a promover la "recuperación verde" para superar la crisis de COVID-19.En particular, Moon enfatizó la necesidad de contratar de antemano vacunas contra el coronavirus mediante recaudaciones internacionales, de modo que los ciudadanos de los países en vías de desarrollo también puedan beneficiarse de los avances médicos.El presidente Moon Jae In también participará en la Asamblea General de la ONU en la madrugada del día 23, hora coreana.