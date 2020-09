Moon propone declarar fin de Guerra de Corea en la ONU

Photo : YONHAP News

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, pidió el miércoles 23, hora de Corea, la declaración del fin de la Guerra de Corea y dijo que desea allanar el camino para la desnuclearización completa y la paz duradera en la península coreana.En un mensaje que ofreció en una videoconferencia de la Asamblea General de la ONU, Moon dijo que la paz en la península garantizará la paz en el noreste de Asia en su conjunto y traerá cambios positivos al orden mundial. Pidió así el apoyo de la comunidad internacional para que las dos Coreas puedan avanzar hacia una era de reconciliación y prosperidad a través de la declaración.Asimismo, el presidente surcoreano propuso lanzar una iniciativa de cooperación en el noreste de Asia para un mejor control de las enfermedades infecciosas y el cuidado de la salud pública, haciendo hincapié en la necesidad de una cooperación regional estrecha en la lucha contra la pandemia del COVID-19.Moon extendió la propuesta de la declaración a pesar de que Corea del Norte podría no aceptarla; no obstante, consideró que le queda poco tiempo de su mandato y que debe aprovechar esta oportunidad. Además, propuso crear un ente de cuarentena y sanidad del noreste de Asia donde participarían China, Japón, Mongolia y Corea del Norte.