Trump no alude a Corea del Norte en su discurso en la ONU

Photo : YONHAP News

El presidente estadounidense, Donald Trump, emitió el martes 22 un discurso por videoconferencia durante la Asamblea General de Naciones Unidas; sin embargo, fue la primera de las cuatro comparecencias que ha hecho en dicha reunión de la ONU en la que no aludió a Corea del Norte.El discurso del mandatario se centró en las posturas de su administración sobre la pandemia del COVID-19, medio ambiente, economía y política exterior. No obstante, a diferencia de los tres años anteriores en los que trató el problema norcoreano reflejando los cambios en las relaciones entre Washington y Pyongyang, en esta ocasión no habló sobre el país comunista.Se recuerda que en una ocasión había usado calificativos un tanto sensacionalistas como "hombre cohete" para referirse a Kim Jong Un -cuando la tensión entre Estados Unidos y Corea del Sur se agudizó-, mientras que tras la Cumbre de Singapur en 2018, optó por un tono totalmente opuesto adoptando una postura que dialoga con el régimen norcoreano para acabar con la guerra y promover la paz.Al respecto, se analiza que la no mención sobre Corea del Norte por parte del mandatario estadounidense en la Asamblea General de la ONU refleja el estancamiento de las negociaciones nucleares. En particular, se evalúa que Trump, más concentrado en estos momentos en su campaña electoral, trata no tanto de sacar el diálogo con Pyongyang del actual punto muerto, sino más de hacer que el "factor Corea del Norte" afecte en lo mínimo en su carrera para la reelección.