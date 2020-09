Número de emergencia consular será simplificado a 104

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Exteriores ha anticipado que el número de emergencia consular, al que pueden acceder los ciudadanos surcoreanos en caso de sufrir urgencias fuera del país, será simplificado.Actualmente, dicho número es 3210-0404 con código de zona 02 por delante, el cual corresponde a Seúl. Sin embargo, no son muchas las personas que lo memorizan. De ahí la propuesta de la Cancillería de sustituirlo por otro más corto: 104.De concretarse el cambio, los viajeros surcoreanos podrán llamar a emergencia consular marcando solamente esos tres dígitos desde cualquier parte del mundo. Los ensayos pertinentes están en marcha, por lo pronto, en 17 naciones y se estima que el servicio será estrenado a fin de año, aunque sea de forma parcial. No obstante, debido a la pandemia del COVID-19 y problemas técnicos locales, es posible que tal número de emergencia consular no funcione o no sea válido en todos los países.