Diputado sospechoso de corrupción abandona Partido del Pueblo

Photo : YONHAP News

El legislador opositor Park Duk Hyum abandonó voluntariamente el miércoles 23 el Partido del Pueblo, al verse bajo sospecha de haber favorecido a la empresa constructora que posee su familia mientras ejercía como miembro del Comité de Infraestructura y Transporte de la Asamblea Nacional.El diputado anunció su desafiliación en una rueda de prensa convocada sin antelación, donde manifestó haber considerado prudente dejar el partido a fin de no ser una carga para la formación. Sin embargo, en el fondo de lo que parece una decisión consciente, existen especulaciones de que no tuvo otra alternativa al intensificar la justificación que hizo en otra rueda de prensa previa, sobre la controversia en torno a las sospechas de corrupción que recaen en su persona.En este panorama, el oficialista The Minjoo exhortó a Park a renunciar a su cargo de legislador y someterse a las investigaciones correspondientes en calidad de ciudadano común y corriente, mientras que al Partido del Pueblo le criticó por intentar esquivar la situación con la salida voluntaria de ese legislador, en vez de sancionarle debidamente.