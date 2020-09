Falta de medidas del Ejército ante disparos contra surcoreano genera polémica

Photo : YONHAP News

La muerte de un ciudadano surcoreano por disparos efectuados por Corea del Norte ha levantado polémica sobre si las contramedidas adoptadas por el Gobierno y el Ejército de Corea del Sur fueron adecuadas o no.Según informan, las autoridades militares de Corea del Sur detectaron que el funcionario surcoreano del Servicio de Gestión de Pesca en Mar del Oeste, de apellido Lee, se hallaba en aguas norcoreanas unas seis horas antes de su muerte. Sin embargo, el Gobierno y el Ejército surcoreanos no tomaron medidas para su rescate hasta que el Norte mató al hombre e incineró el cadáver en pleno mar.Las autoridades surcoreanas estaban al tanto de que el régimen norcoreano había ordenado a su Ejército fusilar a personas que se acercaran a la frontera con el fin de impedir el contagio del coronavirus en el país, pero no llegaron a predecir que esto conduciría a una descarga de disparos.Una fuente del Ejército explicó que fue difícil responder de manera inmediata al respecto -ya que el incidente ocurrió en las aguas norcoreanas- y agregó que se temía que los medios de inteligencia pudieran ser revelados al Norte si se ponían inmediatamente en contacto para rescatar al surcoreano.En tanto, el informe sobre la posibilidad de que Lee cruzó la frontera por voluntad propia también ha provocado gran controversia. Una fuente militar justificó la presunta voluntariedad del funcionario alegando que dejó sus zapatos en el barco en el que estaba a bordo, llevaba el chaleco salvavidas y se encontraba en un objeto flotante cuando fue hallado en aguas norcoreanas. Asimismo, sostuvieron que el hombre estaba preocupado por deudas y problemas económicos, y que había afirmado anteriormente que quería desertar a Corea del Norte.Sin embargo, los familiares de la víctima afirman que, si bien es verdad que Lee enfrentaba problemas económicos, no tenía ninguna razón para optar la deserción.