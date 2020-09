Sector político condena agresión norcoreana contra funcionario surcoreano

Photo : KBS News

El círculo político también condenó enérgicamente los disparos perpetrados por soldados norcoreanos contra un ciudadano surcoreano en aguas de Corea del Norte.El partido gobernante, The Minjoo, convocó el jueves 24 al viceministro de Defensa para interpelar sobre los detalles del incidente y verificar si las contramedidas del Ejército surcoreano fueron adecuadas.El oficialismo expresó su profundo lamento por el caso subrayando que los disparos intencionales del Ejército norcoreano contra un ciudadano desarmado a la deriva, así como la quema del cadáver, son actos atroces que no pueden ser tolerados de ninguna manera. Asimismo, emitió un comunicado escrito exigiendo a Corea del Norte la disculpa por el hecho, así como un fuerte castigo contra los responsables del incidente.El principal partido opositor, Poder del Pueblo, por su parte, también criticó la agresión de Corea del Norte tildándola de desalmada. Además, cuestionó si el presidente Moon Jae In intentó hacer público el atroz incidente tardíamente, tras haber sido notificado del caso, por temor a que esto afectara a su discurso planeado ante la 75ª Asamblea General de la ONU, que incluía propuestas sobre la declaración del fin de la Guerra de Corea y su compromiso por el diálogo intercoreano.La formación opositora también exhortó la necesidad de investigar más sobre el caso, ante el anuncio del Ministerio de Defensa sobre la posibilidad de que la víctima haya cruzado la frontera de manera voluntaria.