Legislador y fundador de Easter Jet abandona partido oficialista

Photo : YONHAP News

El legislador Lee Sang Jik, fundador de la aerolínea de bajo coste Easter Jet, abandonó el jueves 24 el partido oficialista The Minjoo, en medio de la polémica en torno al plan del despido masivo de su firma.La medida se produce ocho días después de que el caso fuera remitido al comité de ética del partido gobernante. Sin embargo, Lee expresó su deseo de regresar a la formación una vez que se eliminen las sospechas que le rodean.Previamente, The Minjoo expulsó a otros dos legisladores, a saber, Yang Jeong Sook, bajo sospecha de especulación inmobiliaria, y Kim Hong Gul, por la presunta omisión intencional de su propiedad en la declaración de bienes.No obstante, estos diputados que abandonaron dicha asociación política, ya sea voluntariamente o no, mantienen su mandato como legisladores independientes. De ahí que se ha levantado la polémica de que la expulsión o el abandono del partido no hará más que permitir tanto a la formación como a los propios legisladores eludir sus responsabilidades sobre comportamientos inapropiados.