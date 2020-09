Moon: Responderemos contundemente a toda amenaza contra el pueblo

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In declaró que el Gobierno y las fuerzas armadas responderán con severidad a cualquier acto que amenace la vida y la seguridad del pueblo surcoreano.El mandatario emitió tal declaración durante una ceremonia conmemorativa del 72º Día de las Fuerzas Armadas, celebrada el viernes 25 en el Comando Especial de Guerra en Icheon, provincia de Gyeonggi.En su discurso, Moon destacó en concreto que la paz puede establecerse, protegerse y promoverse si Corea del Sur logra una fuerte defensa que nadie pueda desafiar; en alusión, supuestamente, al asesinato de un funcionario surcoreano por parte del Ejército de Pyongyang, a principios de esta semana.A raíz del incidente, se informa que la Oficina Presidencial revisó el discurso de Moon en el último minuto. Sin embargo, el presidente no mencionó directamente el percance ni hizo referencia a Corea del Norte en su discurso, sino que se centró en presentar una visión de futuro para las fuerzas armadas de la nación.En particular, dijo que en el futuro los militares deben responder no solo a las amenazas tradicionales a la seguridad, sino también a las amenazas no militares -incluidas las enfermedades infecciosas, el terrorismo y los desastres naturales-, destacando la necesidad de crear un ejército digitalmente fuerte y establecer una defensa nacional "inteligente", a fin de estar preparados para los nuevos conceptos y formas de guerra que surgirán en la Cuarta Revolución Industrial.