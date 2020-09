Se revela contenido de cartas intercambiadas por líderes de las dos Coreas

Photo : YONHAP News

Presidencia reveló el viernes 25 el contenido de las cartas personales que recientemente intercambiaron los líderes de las dos Coreas.El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, envió el pasado día 8 una misiva personal al líder norcoreano, Kim Jong Un. En la carta expresó que estamos en una época de gran sufrimiento para todos, refiriéndose a la pandemia del coronavirus y a los impactos dejados por los sucesivos tifones. Se lamentó de no poder brindarse ayuda mutua en estas circunstancias, pero que comparte el sentimiento de solidaridad. Añadió que lo esencial es vigilar la vida y la seguridad de los 80 millones de compatriotas y deseó que los norteños superen dichas dificultades lo antes posible.El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, respondió el día 12 con una carta personal a Moon. Manifestó en ella que, leyendo las líneas del presidente surcoreano, pudo sentir el profundo sentimiento de un compatriota. Extendió su solidaridad hacia los surcoreanos y elogió los esfuerzos de su homólogo en las labores de superación del coronavirus y de los daños dejados por los tifones. Asimismo, deseó salud y felicidad al pueblo surcoreano.Las misivas fueron reveladas por Suh Hoon, jefe de Oficina de Seguridad Nacional de la Presidencia surcoreana, quien explicó que, tras haber publicado el comunicado del Norte el viernes, Moon Jae In ordenó revelar también el contenido total de las cartas intercambiadas con Kim.