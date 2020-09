Pyongyang advierte a Seúl sobre intrusión en sus aguas para buscar restos

Photo : YONHAP News

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte cubrió por primera vez la noticia sobre la muerte de un funcionario surcoreano en aguas norcoreanas por disparos de soldados del Norte.El informe fue divulgado el domingo 27 por la mañana, antes de que el Gobierno surcoreano solicitara oficialmente al régimen norteño a realizar una investigación conjunta sobre el caso.El medio de comunicación norcoreano calificó el caso como "incidente deshonroso que no debería haber sucedido" y reveló que Pyongyang informó sobre los detalles del suceso a Seúl. También subrayó que el régimen norteño reforzó las medidas de seguridad para que no se repitan incidentes similares que puedan dañar la relación de confianza entre las dos Coreas.Sin embargo, cuestionó que Corea del Sur se esté adentrando en aguas de Corea del Norte para buscar restos de la víctima movilizando barcos de guerra. Asimismo, exigió el cese inmediato de la intrusión de la línea de demarcación militar en el Mar del Oeste, acción que podría conducir a una escalada de tensión, y añadió que no pasará por alto ninguna intromisión en sus aguas territoriales.El informe también señaló que el régimen norcoreano valora formas y procedimientos para entregar el cuerpo del ciudadano surcoreano al Sur, una vez sea hallado por la operación de búsqueda de Corea del Norte.