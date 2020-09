Exigen adoptar una resolución parlamentaria contra Pyongyang

Photo : YONHAP News

En el Parlamento hay un debate en marcha entre oficialismo y oposición sobre si adoptar una resolución contra Pyongyang por la muerte de un funcionario surcoreano por disparos de soldados norcoreanos, pero por ahora los partidos no han logrado consensuar posturas.El opositor Poder del Pueblo, por un lado, aboga por aprobar una resolución para condenar a Corea del Norte y convocar de inmediato al pleno de la Asamblea Nacional, criticando fuertemente al Ministerio de Defensa y al presidente Moon Jae In por la negligencia mostrada ante tan terrible amenaza contra la seguridad ciudadana, propuesta de resolución que también apoyan otras formaciones opositoras.El oficialista The Minjoo, por su parte, está de acuerdo en abrir un debate, pero a diferencia de Poder del Pueblo, que insiste en reflejar tal cual el contenido de la resolución ratificada en el Comité de Defensa Nacional de la cámara legislativa la semana pasada, el partido en el poder manifiesta que es necesario considerar la disculpa que Kim Jong Un ofreció más tarde por lo ocurrido, además de incluir en la resolución parlamentaria la petición transmitida por el Gobierno surcoreano a Pyongyang de emprender una investigación conjunta.