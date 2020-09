Moon se disculpa por muerte de un funcionario por disparos del Norte

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In se disculpó el lunes 28 ante la Nación por el caso del funcionario surcoreano que murió por disparos de Corea del Norte, expresando que siente una pesada carga por no haber podido cumplir con la misión de proteger -sea cual fuere la circunstancia- la vida y la seguridad del pueblo.El mandatario manifestó que lo ocurrido es un hecho que jamás debió suceder, aún en la actual situación de división y antagonismo entre las dos Coreas. Agregó que no puede haber excusas y envió su más sentido pésame a los familiares de la víctima.En cuanto al comunicado emitido por Pyongyang, comentó que refleja la postura básica del régimen norcoreano de evitar que las relaciones intercoreanas caigan en un precipicio, destacando la disculpa expresada por el dirigente de ese país, Kim Jong Un. Calificó como algo sin precedentes que el líder supremo de Corea del Norte ofrezca una disculpa oficial e inmediata al Sur, y apuntó que sus palabras dejan entrever que Kim Jong Un es consciente de la gravedad del asunto, y también su deseo de que las relaciones intercoreanas no se desmoronen.Moon recalcó que aclarar lo sucedido y adoptar las medidas necesarias para prevenir casos similares a futuro son tareas indispensables, tanto para Corea del Sur como para Corea del Norte.Concluyó destacando que la historia de antagonismo marcada por tragedias que se repiten debe acabar, y recordó que aunque no sea posible ahora mismo institucionalizar la cooperación intercoreana, al menos habrá que respetar lo básico para frenar las hostilidades y mantener la paz. En esta línea, pidió a Pyongyang normalizar prioritariamente la línea de comunicación militar.