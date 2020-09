Partidos políticos no logran adoptar resolución parlamentaria contra Pyongyang

Photo : YONHAP News

Oficializamos y oposición fracasaron en alcanzar un acuerdo de adopción conjunta de una resolución condenando a Corea del Norte por el asesinato de una funcionario surcoreano.El portavoz del partido oficialista The Minjoo, Hong Jung Min, expresó el día 28 en rueda de prensa que la resolución parlamentaria no fue adoptada por el rechazo del partido opositor Poder del Pueblo, pues en su lugar insistió en convocar una sesión de emergencia el 6 de octubre sobre dicho asunto. También explicó qué solicitaron eliminar la expresión de que “el cuerpo fue quemado”, al no haber verificación al respecto.Por su parte, el opositor Poder del Pueblo manifestó que su agrupación estimó cómo carente de sentido aprobar una resolución vacía, y a cambio propuso celebrar primero una sesión de emergencia, para luego adoptar una resolución parlamentaria.