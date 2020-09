Enviado nuclear de Seúl debate sobre la península coreana con Biegun

Photo : KBS News

Corea del Sur y Estados Unidos mantuvieron en Washington una reunión de alto nivel el día 28 sobre posibles soluciones al problema norcoreano y sobre el establecimiento de la paz en la península de Corea.Tras reunirse con el representante especial para asuntos de paz y seguridad de la península coreana, Lee Do Hoon, el subsecretario de Estado estadounidense, Stephen Biegun, expresó en rueda de prensa que ambas partes sondearon "ideas creativas" para lograr la desnuclearización y la paz permanente en la península coreana.No obstante, Biegun agregó que los esfuerzos de los dos países no bastarán para lograr esos objetivos, y solicitó el compromiso de Corea del Norte, asegurando que Seúl y Washington están dispuestos a negociar cuando Pyongyang esté preparado.El diplomático norteamericano también confirmó que trataron otros temas relevantes para las relaciones bilaterales entre Seúl y Washington y la península de Corea y, incluyendo el reciente asesinato de un funcionario surcoreano por parte del Norte.Por su parte Lee Do Hoon, principal enviado nuclear de Seúl, calificó las conversaciones con Biegun como las mejores mantenidas hasta la fecha. No obstante, se limitó a enfatizar la sólida alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos, sin ofrecer detalles sobre un posible tratado que ponga fin a la Guerra de Corea, ni sobre la instauración de la paz en la península coreana.