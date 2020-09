Embajador norcoreano ante la ONU pronuncia discurso

Photo : KBS News

El embajador de Corea del Norte ante la ONU, Kim Seong, pronunció un discurso de apertura en la 75ª Asamblea General de la ONU el día 29 (hora local), declarando que Pyongyang ha hecho todo lo posible por su eterno objetivo: crear un mundo pacífico sin guerras.Así, el diplomático norcoreano afirmó que el Norte ha llegado a la conclusión de que la paz no puede lograrse a solas, sino que requiere de un "poder absoluto" que administre la guerra.Añadió que gracias al "poder disuasivo de guerra" del régimen norcoreano se ha podido mantener intactas la paz y la seguridad de la península coreana, por lo que no valora de ningún modo "vender su dignidad" con el fin de crear un contexto internacional favorable a la construcción de la economía norcoreana. Estas declaraciones, según algunos expertos, podrían interpretarse como un mensaje claro de Pyongyang acerca de que no abandonará sus ambiciones nucleares.No obstante, Kim no se pronunció respecto a la propuesta del presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, quien en un discurso en la reunión de la ONU la semana pasada, propuso crear un mecanismo de cooperación de cuarentena para el Norteste Asiático, integrado por las dos Coreas, China, Japón y Mongolia; y tampoco hizo mención alguna sobre Estados Unidos.