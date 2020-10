Sondeo muestra cuasi empate entre apoyo y crítica al presidente

Photo : KBS News

Una encuesta realizada por KBS con ocasión de las fiestas de Chuseok para conocer la opinión ciudadana sobre política, revela que en proporción casi no muestran diferencia las evaluaciones a favor y en contra de la gestión de los asuntos del Estado a cargo del presidente Moon Jae In.Específicamente, en el sondeo, el 47% de los consultados contestó que el mandatario realiza bien su labor, mientras que el 48,6% opinó lo contrario. La brecha entre ambas respuestas no supera el margen de error, sin embargo corrobora la tendencia que empezó a verse iniciado septiembre, marcada por un sutil aumento de evaluaciones negativas sobre el Ejecutivo de Moon.A la pregunta de quién es el político más idóneo para ser el próximo presidente, la mayoría citó al gobernador de Gyeonggi, Lee Jae Myung, y al líder del partido The Minjoo, Lee Nak Yon, ambos del oficialismo. También fueron mencionados, aunque por una minoría, el conservador Hong Joon Pyo, Ahn Cheol Soo, el exalcalde de Seúl Oh Se Hoon y el ex primer ministro Hwang Kyo Ahn. No obstante, uno de cuatro encuestados comentó que entre quienes actualmente están en el centro del escenario político nacional, no hay nadie que considere material para presidente.Esta encuesta de KBS se llevó a cabo entre el 26 y el 28 de septiembre a 1.001 ciudadanos mayores de dieciocho años. Presenta un margen de error de 3,1 puntos y un nivel de confianza del 95%.