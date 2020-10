Partidos aluden a la seguridad nacional en el Día de las FFAA

Photo : YONHAP News

La clase política surcoreana enfatizó al unísono la importancia de la seguridad nacional y la necesidad de hacer que nada ni nadie obstruya el control sanitario en estos tiempos de pandemia el 1 de octubre, celebrado en el país como el 72º Día de las Fuerzas Armadas.El oficialista The Minjoo declaró que no hay que bajar la guardia ante una crisis que amenaza con quedarse. Agregó que en este momento los políticos no deben sembrar una infundada desconfianza en la población e interferir en las actividades de cuarentena y de control sanitario, y mucho menos deben usar un hecho de gravedad para la seguridad nacional como medio de incitación ciudadana, sopesando lo que les favorecería y lo que no según meros criterios de ingeniería política.El opositor Poder del Pueblo manifestó, por su parte, que el caso del funcionario asesinado por solados norcoreanos en el Mar del Oeste muestra que las Fuerzas Armadas, las cuales deberían proteger el país contra el enemigo, están subordinadas a los poderosos. Criticó que las Fuerzas Armadas se mostraron impotentes ante tal atrocidad cometida por Corea del Norte y que por lo tanto el pueblo surcoreano ya no tiene en quién confiar en cuanto a la defensa nacional.