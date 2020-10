Photo : KBS News

El presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Park Byeong Seug, está de visita en Alemania con ocasión de la Semana del 30º aniversario de la reunificación alemana y el miércoles 30 de septiembre se reunió con el presidente de ese país, Frank-Walter Steinmeier.Durante ese encuentro, el jefe del Poder Legislativo surcoreano declaró que un factor fundamental en la reunificación alemana fue el fervor de la entonces Alemania Oriental por superar la división, sin embargo en el caso de la península coreana, Corea del Norte no posee tal anhelo, de ahí su actual aislamiento.Park comentó que desde su perspectiva, Corea del Norte desea mejorar sus relaciones con Estados Unidos más que con Corea del Sur, sin embargo de lo que no está consciente es que lograr progresos en los lazos con dicho país norteamericano no será posible si no es precisamente a través de Corea del Sur.Respecto a la propuesta del presidente Moon Jae In de iniciar el debate sobre declarar el fin de la Guerra de Corea y la suya propia de iniciar un diálogo interparlamentario Seúl-Pyongyang, el representante de la cámara legislativa surcoreana expresó que desea que el Norte mejore las relaciones con sus vecinos y con la comunidad internacional después del próximo congreso del Partido de los Trabajadores a celebrarse en enero.