Contagios de origen desconocido superan el 20%

Photo : YONHAP News

Hasta el 6 de octubre Corea del Sur acumula 24.239 casos de COVID-19 con 75 nuevos, nueve del exterior y 66 domésticos, que mayormente se concentran en la zona capitalina. Actualmente, 1.734 personas están aisladas o en tratamiento, 105 de ellas en estado grave.Los nuevos contagios diarios se mantienen en volúmenes de dos dígitos, pero preocupan los de origen desconocido, pues superan el 20%, al tiempo de persistir las infecciones de grupos en hospitales y escuelas.En particular, las autoridades sanitarias advierten de los contagios en hospitales, resaltando la dificultad real para llevar mascarilla en todo momento en dichas instalaciones. No en vano, un reciente estudio del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sobre cumplimiento de pautas sanitarias entre pacientes internos en once hospitales universitarios, muestra que el riesgo de contagio aumenta de 2,4 hasta 3,9 veces, al no poder llevar mascarilla en todo momento o no guardar la distancia recomendada con otros, tanto al comer como al beber agua.