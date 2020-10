Comienza la interpelación parlamentaria al Gobierno

Photo : YONHAP News

La interpelación parlamentaria al Gobierno sobre la gestión del Estado se desarrollará durante veinte días, desde el miércoles 7 de octubre, mientras se anticipa que los debates más intensos tendrán lugar en el Comité de Defensa Nacional, en relación al asesinato de un funcionario por disparos de soldados norcoreanos en el Mar del Oeste y por el trato preferente durante el servicio militar al hijo de la ministra de Justicia, Choo Mi Ae.Asimismo, se espera controversia al analizar la salud fiscal del país, tras la aprobación de cuatro presupuestos complementarios en lo que va de 2020, las medidas sanitarias contra COVID-19, las vacunas contra la gripe estacional y el New Deal Coreano.Al respecto, el oficialista The Minjoo declaró el martes 6 que no permitirá que esta interpelación sea escenario de contiendas políticas poco constructivas, y dará prioridad al bienestar de los ciudadanos, a superar la actual crisis, y a promover políticas de paz y con perspectivas de futuro.Por su parte, el principal opositor Poder del Pueblo adelantó que desenmascarará al Gobierno de Moon Jae In y sus desórdenes en cuanto a gestión de asuntos de Estado.