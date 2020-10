Confirman asilo en Corea del Sur a un exdiplomático norcoreano

Photo : YONHAP News

El martes 6 fue confirmado que el ex embajador interino de Corea del Norte en Italia, Jo Song Kil, desaparecido súbitamente en noviembre de 2018, optó por solicitar asilo en Corea del Sur y vive en este país desde hace más de un año.Según informaron varias fuentes oficialistas y autoridades de Inteligencia, el exdiplomático llegó a Corea del Sur en julio de 2019 junto con su esposa, tras hacer escala en un tercer país. El legislador del opositor Poder del Pueblo, Ha Tae Keung, también dio a conocer, en base a la información en su poder, que Jo recibe protección de las autoridades del Gobierno surcoreano.Sobre los motivos por los que esta información no fue divulgada previamente, otra fuente explicó que el propio ex embajador pidió mantener el secreto, para velar por su seguridad y la de su familia.Sin embargo, el Servicio Nacional de Inteligencia no ha confirmado nada al respecto, pues se prevé que la petición de asilo en Corea del Sur por parte de un alto cargo norcoreano impactará significativamente en las relaciones entre Seúl y Pyongyang.