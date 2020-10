Confirman seguridad en vacunas contra gripe mal almacenadas

Photo : YONHAP News

Las autoridades sanitarias de Corea del Sur han explicado que las vacunas contra la gripe estacional que se almacenaron incorrectamente han pasado las pruebas de calidad y no presentan problemas de seguridad.Previamente, la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades paralizó el programa nacional de vacunación contra la gripe, al descubrir que la empresa farmacéutica a cargo de su distribución cometió el error de dejarlas a temperatura ambiente, aunque deben conservarse en frío.Mediante las pruebas de seguridad, las autoridades confirmaron que una exposición a 25ºC durante 24 horas no altera sus efectos. También constataron que las vacunas estuvieron mal almacenadas por menos de 24 horas y no presentaban problemas de seguridad.No obstante, y pese a los resultados, retirarán 480 mil dosis de esas vacunas, por si pudieran tener una baja eficacia preventiva frente al COVID-19.En tanto, y según informan, hasta el 6 de septiembre más de 3.000 personas ya han sido vacunadas, y solo 3 de ellas presentaron leves efectos secundarios de forma temporal.