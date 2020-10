Prevén falta de médicos militares e interinos para el próximo año

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano ha confirmado que no ofrecerá otra oportunidad a los estudiantes que no rindieron el examen médico nacional por la huelga contra la reforma del sector sanitario.Durante una sesión informativa ofrecida el día 7, el Centro Nacional de Medidas de Seguridad contra Desastres anticipó que el próximo año habrá falta de médicos interinos y de personal médico en los hospitales militares, debido en gran parte al boicot de los estudiantes de medicina contra el examen médico nacional.No obstante, afirmó que no habrá otra oportunidad para obtener la licencia médica, al ser una cuestión legal y también por principios. En cambio, valora optar por redistribuir los recursos humanos para cubrir esa carencia.Desde el 14 de agosto al 7 de septiembre, doctores internos y residentes convocaron diversos paros como protesta contra el plan de aumentar las plazas para estudiar medicina y de crear facultades de medicina públicas. En ese contexto, un 90% de los alumnos boicotearon el examen médico nacional para mostrar su negativa a una reforma del sector impulsada por las autoridades nacionales.