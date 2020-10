Yoo Seung Jun demanda a la misión diplomática en Los Ángeles por negarle visa

Photo : YONHAP News

El cantante coreano-estadounidense, Yoo Seung Jun, ha presentado una demanda contra la misión diplomática de Corea del Sur en Los Ángeles por no otorgarle un visado, pese a haber ganado una batalla judicial al respecto a principios de año.En la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Seúl, Yoo expone que le fue negada la emisión de visado para viajar a Corea del Sur, pese a lograr una sentencia a su favor en marzo.Tras renunciar a la ciudadanía surcoreana para - presuntamente- eludir el servicio militar obligatorio, el cantante, de 43 años, no ha podido volver a Corea del Sur desde 2002.Tras varios intentos para entrar al país, Yoo presentó una demanda contra la misión diplomática en Los Ángles en octubre de 2015, por negarse a otorgarle un visado. Según informan, Yoo solicitó una visa F-4, usualmente otorgada a los coreanos que viven en el extranjero.En 2017, el Tribunal Superior de Seúl consideró esa negativa apropiada, pero en julio de 2019 el Tribunal Supremo ordenó revisar el fallo, y en noviembre de ese mismo año Yoo ganó en apelación.No obstante, el Gobierno surcoreano mantiene su negativa a otorgar visa de entrada a la ex estrella de primera generación de K-pop.